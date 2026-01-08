Haberler

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü, bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu. Ardahan'da da sıcaklık sıfırın altında 14,5 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle birçok sulak alan donarken, Kars Belediyesi ekipleri çatıdaki buzları temizlemeye başladı.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu.

Birçok sulak alanın donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, Kars Belediyesi ekipleri çatılardaki buzları kırarak temizliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,5 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia