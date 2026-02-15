Haberler

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Akyaka'da karla kaplanan tarım arazileri ve Kız Kalesi'nin dron ile görüntülenmesi, bölgedeki güzel manzaraları ortaya koydu.

Kars'ta dün gece aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan tipi ise yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akyaka ilçesinde karla kaplanan tarım arazileri ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, halk arasında Kız Kalesi olarak bilinen Kalkankale'deki Tignis Kalesi de dron ile görüntülendi.

Kale ve çevresindeki yerleşim yerleri karla güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
