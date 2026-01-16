Kars Valisi Ziya Polat, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kars Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Polat, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", fotoğrafını seçen Polat, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren Polat, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karesini oyladı.

"Yılın Kareleri"ne ilişkin düşüncelerini paylaşan Polat, hayatı olduğu gibi yansıtan, fotoğraf kareleriyle anlatan tüm emektarları tebrik etti.

Vali Polat, "Bir fotoğraf karesinden neler gördüğümüzün hikayesini, hayatı, açlığı, özellikle Gazze'deki açlığı anlatan, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, bir fotoğraf karesi içinde çok büyük olayların olduğuna tekrar şahit olduk. Tabii çok büyük emekler var, arkadaşlarımızın sahada fedakarca görev yapması ve bunu kareye aktarması. Tüm arkadaşlarımızın emeklerine sağlık." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.