Haberler

Kars Valisi Polat, 3 bin rakımdaki Allahuekber Şehitliğini ziyaret etti

Kars Valisi Polat, 3 bin rakımdaki Allahuekber Şehitliğini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, 3 bin rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki şehitlik anıtına ziyarette bulundu.

Kars Valisi Ziya Polat, 3 bin rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki şehitlik anıtına ziyarette bulundu.

Vali Polat, beraberindeki Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ile Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler anısına yapılan Allahuekber Dağı zirvesindeki şehitlik anıtını ziyaret ederek dua okudu.

Kar yağışı ve soğuk havanın da etkili olduğu bölgede Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'ndaki şehitleri anmak amacıyla her yıl 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve yapan dağcıların güzergahında da incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Kars Valiliği, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Allahuekber Dağı'nın eksilmiyor dumanı, şuur, mantık susuyor, durduruyor zamanı. Vatanımızın bekası için canlarından geçen ve kefenleri bembeyaz karlar, son sözleri 'Allahuekber' olan aziz şehitlerimizin Allahuekber Dağları'nda 3000 metre rakımda bulunan ebedi istirahatgahlarını ziyaret ettik. Rahmet, minnet ve saygıyla" ?

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

UFC'de Danis ve Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.