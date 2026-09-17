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Kars-Tarihi Kümbet Camisi’nde, çatısındaki dökülmeler nedeniyle önlem alındı

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KARS’ta tarihi Kümbet Camisi taş kaplamalı çatısındaki dökülmeler görülmesi üzerine önlem alınıp, geçici olarak ibadete kapatıldı.

KARS'ta tarihi Kümbet Camisi taş kaplamalı çatısındaki dökülmeler görülmesi üzerine önlem alınıp, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kars Bölge Müdürlüğü'nün ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, Kümbet Camisi'nin oluşan deformasyonlar ve iklim koşulları nedeniyle yapının taş kaplamalı dış cephesinde dökülmeler görüldüğü bildirilerek tedbir alınması istendi. Gönderilen yazıda, "Kars ili merkez ilçesi 1872 ada ve 5 parselde kayıtlı bulunan cami 20 Mayıs 2015 tarih ve 894 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda restore edilmiş fakat zamana bağlı deformasyonlar ve iklim koşulları nedeni ile taş kaplamalı çatıda dökülmeler görülmüş ve ilgi yazı ile tedbir alınması talep edilmiştir. İdaremizin yerinde tespit ve yapılacak imalat tutarının belirlenmesi, ödenek aktarılmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasına kadar caminin ibadete kapatılması, giriş-çıkışların önlenmesi için cami etrafına güvenlik şeridi gibi malzeme ile tedbir alınması konusunda gereğini rica ederim" ifadesine yer verildi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kümbet Camisi'nin çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların yapıya yaklaşmaması için önlem aldı. İl Müftülüğü ekipleri de caminin çevresine, 'Dikkat! Caminin dış cephesinde taş düşme tehlikesi bulunmaktadır. Can ve mal güvenliğiniz açısından yaklaşmayınız!' yazılı uyarı levhası astı.

KİLİSEDEN CAMİYE

Kars Kalesi'nin güney eteğinde, Evliya Camisi'nin kuzeyinde bulunan Kümbet Camisi, MS 932-937 yılları arasında Bagratlı Krallığı döneminde kilise olarak inşa edildi. Tarihi yapı, 19'uncu yüzyılda bölgenin Rus hakimiyetine girmesiyle Rus Ortodoks kilisesi olarak kullanılmaya başlandı. 1918 yılında yeniden Türk hakimiyetine geçilmesinin ardından camiye çevrilen yapı, 1964-1981 yılları arasında ise Kars Müzesi olarak hizmet verdi. Halen cami olarak hizmet veren yapının kubbe kasnağında Hz. İsa'nın havarilerini temsilen işlenmiş 12 insan figürü bulunuyor. İç mekandaki köşe kemerlerinin kilit taşlarına işlenen boğa, kartal, insan ve hayvan figürleri de tarihi yapının dikkat çeken mimari özellikleri arasında yer alıyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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