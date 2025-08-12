Kars'taki Leylekler İlkbaharda Şenlendi

Türkiye'nin kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'a ilkbaharda gelen leylekler, hasat zamanı toplu halde çayırlık alanlarda beslenirken görüntülendi.

Bölgeye ilkbaharda gelen leylekler, elektrik direklerinde ve bazı bina çatılarında yaptıkları yuvalarda yavrularını büyüterek üremelerini gerçekleştiriyor.

Nisan ve mayıs aylarında yumurtlayan leylekler, dişi ve erkek dönüşümlü olarak yaklaşık 34 gün kuluçkada yattıktan sonra 2-4 yavruyu büyütüyor.

Temmuz ile ağustos aylarında yavrularına uçmayı ve beslenmeyi öğreten leylekler, hasat zamanında çayırlık alanlarda bir araya gelerek avlanma mesaisine başladı.

Sulak ve çayırlık alanları geniş olan ve her yıl leyleklerin buluştuğu Selim ilçesine bağlı Karahamza köyü, onlarca leylekle şenlendi. Çiftçilerin traktörlerle çayır ve yulaf tarlalarında otları biçmesiyle alanı dolduran leyleklerin, kurbağa, solucan ve çekirge gibi canlılarla beslenmesi görüntülendi.

Çiftçilerden Görkem Ekinci, AA muhabirine, her sene çayırlarda hasada başladıklarında leyleklerin daha fazla görüldüğünü söyledi.

Otların biçimine başladıklarını anlatan Ekinci, "Çayırlarda hasat topluyoruz. Leylekler, kurbağalarla, kurbağa yavrularıyla besleniyor. Hava sıcakları arttıkça temmuz, ağustos aylarında tarla ve çayırlarda görülen leylekler, kasım ayında buradan göç ediyorlar." dedi.