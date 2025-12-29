Haberler

Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta iki gündür süren yoğun kar yağışı sonrası köylerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Dronla görüntülenen manzaralar, kışın güzelliğini gözler önüne serdi.

Kars'ta yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığı köylerde 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde güzel manzaralar oluştu.

Yağış sonrası evlerinde zaman geçiren ve hayvanlarını ahırlarda besleyen köylüler, yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiriyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?