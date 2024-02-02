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Kars'ta Zorlu Kış Şartlarında Besiciler Hayvanlarını İhmal Etmiyor

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor. Besiciler, hayvanlarını beslemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

Kış aylarında ahır ve ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan Tepecik köyündeki besiciler, zorlu mesailerine günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Sabahları otların üzerindeki karı temizleyen besiciler, daha sonra beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor.

Besiciler, dondurucu soğukta hayvanlarını belirli saatlerde de dereye götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Anadolu Arpaçay Kars Tarım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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