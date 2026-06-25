Kars'ta Kerbela Şehitleri 1387. Yıl Dönümünde Anıldı

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1387'nci yıl dönümünde Kars'ta anma etkinliği gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile birlikte 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişinin 1387'inci yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta anma programı düzenlendi. Muharrem ayının 9'uncu gecesi olarak bilinen Tasua Gecesi'nde binlerce Ehlibeyt dostu gün boyu Kur'an-ı Kerim, mersiye okudu ve dua etti.

Anma programı kapsamında Ehlibeyt Işıklı Camii, Kamer Camii ve Hz. Ali Çarşı Camii deste grupları ile vatandaşlar Hz. Ali Çarşı Camii'nde buluştu. Hazreti Hüseyin ile 72 yakınının şehit edilmesinin canlandırıldığı camide izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Camideki canlandırmada Hz. Hüseyin'in kardeşi Hz. Ebelfezl Abbas'ın ailesiyle vedalaşması, İmam Hüseyin ile son görüşmesi ve Kerbela'da şehit edilişi anlatıldı.

Camideki canlandırmanın ardından yüzlerce binlerce kişi Faikbey Caddesi üzerinde toplanarak anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Sine dövüp zincir vurarak, mersiyeler ve ağıtlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar GAMP Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerledi. Kerbela şehitlerinin anıldığı yürüyüş, Aşura Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı