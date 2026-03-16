Kars'ta ekiplerin 3 metrelik karla zorlu mücadelesi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Taşlıağıl köyünde 3 metreyi bulan kar kütleleri rotatiflerle temizleniyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesi Taşlıağıl köyünde, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütleleri rotatifle temizleniyor.

Kars'ta kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, Arpaçay ilçesinde yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde 3 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinelerinin yetersiz kaldığı bölgelerde rotatiflerle kar kütleleri araziye savruluyor.

Arpaçay ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki 2 bin 44 rakımlı Taşlıağıl köy yolunda çalışan ekipler, tonlarca kar kütlesini rotatifle kaldırıyor. Zaman zaman tipinin kapattığı yolu yeniden açmak zorunda kalan İl Özel İdaresi ekipleri, Oyuklu ve çevre köylerdeki yollarda çalışmasına devam ediyor.

