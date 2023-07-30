KARS'TA YOLCU OTOBÜSÜ VİYADÜKTEN UÇTU: 6 ÖLÜ, 23 YARALI

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Sarıkamış ve çevredeki hastanelere gönderildi. Bu arada olay yerine gönderilen vinçle otobüsün kaldırılarak altında ölü ya da yaralı olup olmadığına bakılacak. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Kazayla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlimiz Sarıkamış ilçesinde saat 07: 50 saatinde Karakurt Barajı yakınlarında 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün şarampnole uçması nedeniyle 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı yapılmıştır. Yaşanan ulaşım kazasına kurumumuzdan olaya müdahale amacıyla 2 araç ve 7 personel görevlendirilmiştir. Otobüsün uçması yaşanan adreste 29 yolcudan 6' sı vefat etmiş olup 23 vatandaşımız ağır yaralıdır.' Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.