Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, sıkışan araçları kurtarmak için çalışmalara başladı. Ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

Tekneli köyü mevkisinde kalan tır, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
