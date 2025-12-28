Haberler

Kars'ta kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İlgili müdürlük ekipleri, kapanan yollar için çalışmalara başladı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
