Kars'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yollarda çalışmalara başladı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 3, Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
