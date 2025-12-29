Haberler

Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, yılbaşı öncesi sahte alkollü içki satışını engellemek amacıyla çalışma başlattı ve 70 şişe sahte içki ile 160 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Kars merkez ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com
