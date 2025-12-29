Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kars'ta yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Kars merkez ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı yakalandı.