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Kars'ta yaylada rahatsızlanan kişiyi UMKE kurtardı

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Kars'ın Yüceler köyü yaylasında rahatsızlanan 22 yaşındaki Melisa M., sağanak ve engebeli arazi nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan hasta, güvenli şekilde yayladan indirilerek ambulansa teslim edildi.

Kars'ta yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

Merkeze bağlı Yüceler köyü yaylasında rahatsızlanan 22 yaşındaki Melisa M'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak sağanak ve engebeli arazi nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi.

UMKE ekipleri, Melisa M'ye ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekipler, daha sonra hastayı güvenli şekilde yayladan indirerek ambulans ekibine teslim etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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