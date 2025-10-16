Kars'ta Yaylada Mahsur Kalan Hasta UMKE Ekiplerince Kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde yaylada mahsur kalan hasta UMKE ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hasbey köyü yaylasında rahatsızlanan 53 yaşındaki Cemal Abakay, olumsuz arazi koşulları nedeniyle köye indirilemedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaylaya çıkan UMKE ekibi, Abakay'a ulaşarak ilk müdahalesini burada yaptı. Daha sonra köye indirilen Abakay, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Cemal Abakay, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.