Kars'ta Yaylada Mahsur Kalan Hasta UMKE Ekiplerince Kurtarıldı

Kars'ta Yaylada Mahsur Kalan Hasta UMKE Ekiplerince Kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde ortalama 53 yaşındaki Cemal Abakay, yaylada rahatsızlanarak mahsur kaldı. UMKE ve sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen Abakay'a ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

Kars'ın Selim ilçesinde yaylada mahsur kalan hasta UMKE ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hasbey köyü yaylasında rahatsızlanan 53 yaşındaki Cemal Abakay, olumsuz arazi koşulları nedeniyle köye indirilemedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaylaya çıkan UMKE ekibi, Abakay'a ulaşarak ilk müdahalesini burada yaptı. Daha sonra köye indirilen Abakay, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Cemal Abakay, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
