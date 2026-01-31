Haberler

Kars'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaya hastanede öldü

Kars'ta 72 yaşındaki Arslan Uluçay, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda yaya geçişi sırasında meydana geldi.

Kars'ta dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 72 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada C.B. yönetimindeki 36 ABK 618 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Arslan Uluçay, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uluçay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
