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Kars'ta Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanan Anne ile Kızı Hastaneye Kaldırıldı

11 Aralık 2023 17:02 Güncelleme: 17:04 Abone Ol

Kars'ta İnönü Caddesi Mihralbey Köprüsü girişindeki yaya geçidinde, bir otomobil hemşire Aycan K. ile annesi Güleser K'ye çarptı. Yaralanan anne ve kızı, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Sürücü ise emniyete götürüldü.