Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele uygulamaları sırasında yasa dışı yollarla yurda giren 33 göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamalarda yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel