Çatısında kar biriken 2 ahır çöktü; 4 büyükbaş hayvan öldü

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle iki ahırın çatısı çöktü. Olayda toplamda 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

KARS'ta çatılarında biriken kar nedeniyle çöken iki ahırda, 4 büyükbaş hayvan öldü.

Olay, Kars merkez ve Halefoğlu Köyü'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Halefoğlu köyündeki bir ahırın çatısında kar birikti. Kar yüküne dayanamayan ahır, çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz, iş makineleriyle kaldırılırken 3 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Kent merkezinde de aynı şekilde bir ahır, kar yüküne dayanamayıp, çöktü. Burada da bir büyükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
