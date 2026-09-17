Haberler

Kars'ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS’ta öğrenciler, Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ‘Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın’ etkinliğinde uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

KARS'ta öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Kars'ta, 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Fethiye Cami Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakarak Gazze'deki çocuklara selam gönderdi.

Kars Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına Kars eğitim ailesi olarak destek verdiklerini belirtti. Munis, "Bakanlığımızın takdirleriyle 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' farkındalık çalışmasına Kars eğitim ailesi olarak bizler de katkıda bulunduk. Gazze'deki kardeşlerine Kars'taki okullarda devam eden evlatlarımız, çocuklarımız uçurtmalarla da olsa bir selam göndermek istediler. Onların yanında olduklarını ifade etmek istediler. İnanıyorum ki sonunda, en nihayetinde insanlık kazanacak, vicdan kazanacak ve bu zulüm, bu işkence, bu eziyet bitecektir" diye konuştu.

Munis, "Bütün dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle beraber. Çocuklarımızın sevgisi, gönlü Gazze'deki kardeşleriyle beraber atıyor. O yüzden Gazze için özgürlük istiyoruz. Rabb'im bir an önce bu zulmün sona erdiğini hepimize göstersin, nasip etsin" dedi.

'GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR HER ZAMAN KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Uçurtmasını gökyüzüne bırakan Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melek Bayas, "Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Gazze'deki çocukları anarak uçurtma uçurmak gerçekten benim için çok özgür hissettirdi. Gazze'deki çocuklar her zaman bizim kalbimizde yaşıyor" dedi.

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar