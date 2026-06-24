Haberler

Kars'ta Tasua Gecesi'nde Kerbela Şehitleri Anıldı

Kars'ta Tasua Gecesi'nde Kerbela Şehitleri Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı.

Kars'ta muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programlarda törene katılanlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

Akşam namazından sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen binlerce kişi, buradan yürüyüşe geçti.

Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüyen katılımcılar, burada şehitler için dua etti.

Kerbela şehitleri muharrem ayının 10'unda kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
İngiltere'de Starmer sonrası sürpriz senaryo: İlk müslüman başbakan göreve gelebilir

İddia gerçekleşirse, Avrupa'nın ilk Müslüman kadın başbakanı olacak
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

İsminin anılması bile ortalığı karıştırmaya yetti