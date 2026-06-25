Kars'ta çiftçilere sarı pas ve kök çürüklüğü uyarısı

Kars'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yağışlı giden mevsimin ardından hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle "sarı pas" ve "septorya kök çürüklüğü" hastalığına karşı çiftçileri uyararak tarlalarda incelemelerde bulunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı bölgede sarı pas hastalığı riskinin oluşmasına karşı sahaya inerek vatandaşlara uyarılarda bulunup tarım arazilerinde inceleme yapıyor.

Ekipler, yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızlı yayılım gösteren sarı pas hastalığı çıkmadan önlem almaya çalışıyor.

İl ve ilçe müdürlüklerindeki teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

"Yağışın beraberinde getirdiği çeşitli riskler de var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın ülkede tarım ve hayvancılık anlamında ilk sıralarda yer aldığını, 275 bin hektarlık bir ekiliş alanıyla en önemli üretim alanlarından biri olduğunu söyledi.

Bu sene iklimin gayet verimli bereketli geçtiğini anlatan Aydın, "Yağışlar oldukça fazla, bu sene ekiliş alanlarımızda verimde oldukça yüksek rekolteler bekliyoruz. Yağışın beraberinde getirdiği çeşitli riskler de var. Bu riskleri bertaraf etmek üzere il ve ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi ve teknikeri arkadaşlarımızla köylerde, tarlalarda dolaşıyoruz. Buralardaki yağışa bağlı veya diğer anlamda oluşabilecek hastalık ve zararları önden bir tedbirini almak, tespitini yapmak, oluşabilecek bu hastalık ve zararlara karşı tedbirler alabilmek için de tarlalarda, köylerde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Aydın, ziraat mühendisi ve teknikerlerin tarlalarda incelemelerini sürdürdüğünü olası risklere karşı çiftçileri bilgilendirdiklerini kaydetti.

"Çiftçilerimize uyarıda bulunuyoruz"

Arazilerdeki incelemenin önemine vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Olası yağışa bağlı çeşitli hastalıklar olabilir, bu işte kök çürüklüğü ve pas gibi hastalıklar görülebilir. Bununla ilgili de alması gereken tedbirler konusunda arkadaşlarımız çiftçilerimize, köylülerimize eğitim ve bilgi veriyorlar. Olası risklere karşı da tedbirler alıyoruz. Köklerde herhangi bir çürüme falan varsa bunu kök yapısından anlayabiliyorlar. Renk değişimi ve yapraklardaki renk değişimine bağlı olarak çeşitli belirtileri var. Bu belirtileri arkadaşlarımız gördüğünde hemen gerekli tedbirleri almak üzere çiftçilerimize uyarıda bulunuyoruz."

Kağızman'ın Çilehane köyünde çiftçilik Selman Çelik de bölgede pas hastalığına karşı ekiplerin çalışma yaparak kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, "Seyrek dikim yapıp gübrelere dikkat ediyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sürekli sahada bizlere yardımcı oluyor. Bu hastalık sık dikim ve yağışlardan kaynaklı ortaya çıkıyor onlara biz de dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.