Kars'ta soğuk hava nedeniyle su savakları dondu
+4 sitede yayında
Güncelleme:
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylada hayvanların su içtiği savaklar buzla kaplandı.
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylada hayvanların su içtiği savaklar buzla kaplandı.
Kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.
Merkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı.
Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.
Kaynak: AA