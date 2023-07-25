Kars'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, gökyüzü ise şimşeklerle aydınlandı. Kars'ta sağanak yağmur ve arda arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, çakan şimşekleri kameralara yansıdı.