Üye Girişi
Haberler

Kars'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Güncel Haberler

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, gökyüzü ise şimşeklerle aydınlandı. Kars'ta sağanak yağmur ve arda arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, çakan şimşekleri kameralara yansıdı.

Kars'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

KARS - Kars'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, gökyüzü ise şimşeklerle aydınlandı.

Kars'ta sağanak yağmur ve arda arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, çakan şimşekleri kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel

Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title