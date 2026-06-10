Kars'ta 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada 5 zanlı tutuklandı
Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin sonrasında sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kars'ta bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Dün Sukapı Mahallesi'ndeki Masal Park'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.A'nın (28) ağır yaralanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, B.K. (25), Y.K. (24), Ç.K. (23), M.A. (24) ve U.K. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Kavgada ağır yaralanan E.A, Harakani Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.