Kars'ta Şiddetli Sağanak Traktörü Sele Kapıldı
Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, bir traktörün sele kapılmasına yol açtı. Murat Kalkan'ın kullandığı traktör dereyi geçerken suya kapıldı ama sürücü yara almadan kurtuldu.
Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir traktör sele kapıldı.
İlçeye bağlı Akçakale köyünde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.
Bu sırada dereyi geçmeye çalışan Murat Kalkan'ın kullandığı traktör, sele kapılarak bir süre sürüklendi.
Traktör çalılık bir alanda durdu, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
Köylülerin çalışmasıyla traktör bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel