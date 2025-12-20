Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kars'ta seyir halindeki bir otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangını fark edip aracı park ederek uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilgehan C. yönetimindeki 27 BB 161 plakalı otomobil, Ortakapı Mahallesi Selahattin Filtekin Caddesi'nde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobili park ederek bölgeden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel