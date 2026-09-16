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Kars'ta saman balyası yüklü kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.B. yönetimindeki 36 AAJ 379 plakalı saman balyası yüklü kamyonet, Yağlıca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Kağızman Belediyesi itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.B. ile S.Ç., G.Ç. ve O.K., Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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