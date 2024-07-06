Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle bazı yollar su altında kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehitler Mahallesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Kars Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yağış esnasında çakan şimşekler de kaydedildi.