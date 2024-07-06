Üye Girişi
Haberler

Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerleri su altında kaldı. Sürücüler yolların su altında olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı. Ayrıca yağış esnasında çakan şimşekler de görüntülendi.

Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle bazı yollar su altında kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehitler Mahallesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Kars Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yağış esnasında çakan şimşekler de kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Belediyesi İtfaiye Kars Doğal Afet Hava Durumu Yerel Haberler Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

 Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

Bakmadan Geçme

SAMET AKAYDIN KİMDİR? Samet Akaydın kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın'ın hayatı! Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, milli takım maçı bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti! TÜRKİYE-HOLLANDA CANLI ANLATIM! Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç? Euro 2024 Milli maç özeti! İngiltere yarı finale çıktı mı? Euro 2024 yarı finale İngiltere mi, İsviçre mi çıktı? Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti! Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı? HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?
Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
title