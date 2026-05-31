Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kars-Ani kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, sürücü ve yoldan geçen diğer sürücülerin yangın tüpleri ve battaniyeyle müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kars-Ani kara yolu Yahni Dağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 36 AAD 507 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Kısa sürede alev alan aracı yolun kenarına çeken sürücü ile yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleri ve battaniyeyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, sürücüler tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
