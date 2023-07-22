Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü Bahattin A. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.