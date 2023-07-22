Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü Bahattin A. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bahattin A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun Arpaçay ilçesi girişinde şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtan düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahattin A.nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.