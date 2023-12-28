KARS'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Evlerin Çatısı Uçtu, Ahırlar Zarar Gördü
KARS'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü. Digor ilçesi Sorguçkavak köyü ile Arpaçay ilçesi Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplamda 7 evin çatısı uçtu. AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ihbarlarına göre; Digor ilçesi Sorguçkavak köyü ile Arpaçay ilçesi Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplamda 7 evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü. AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.