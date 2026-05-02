Kars'ta ilkokul öğrencilerinden ilk tiyatro heyecanı

Kars'ın Akyaka ilçesinde daha önce tiyatro izleme imkanı bulamayan ilkokul öğrencileri, kurdukları çocuk tiyatrosuyla ilk oyunlarını sahneledi.

Karahan İlkokulu bünyesinde oluşturulan "Karahan Çocuk Tiyatrosu", ilk oyunları olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile seyirci karşısına çıktı.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, öğrenciler ve veliler ilgi gösterdi.

Daha önce tiyatro izlememiş öğrencilerin kendi emekleriyle hazırlayıp sahnelediği oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

Anasınıfı öğretmeni Nurten Nur Zal, AA muhabirine, bu yıl çocuk tiyatrosu kurma fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Zal, ilk oyunlarını sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Karahan Çocuk Tiyatrosu bir köy tiyatrosu, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ilk oyunumuz. Bugün ilk temsilimizi yaptık." dedi.

Projeyi, 1950'li yıllarda çocukların çocuklar için sahne aldığı tiyatro anlayışından ilham alarak hayata geçirdiklerini aktaran Zal, Türkiye'de bu yaklaşımın nadir örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Zal, çocuk tiyatrosunun pedagojik yönüne dikkati çekerek, "Genelde ya yetişkinler çocuklar için oynar ya da çocuklar yetişkinler için oynar. Bizimki çocukların çocuklar için oynadığı bir tiyatro olduğu için ayrıca kıymetli." diye konuştu.

Öğrencilerin performansından gurur duyduğunu dile getiren Zal, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın hepsi çok heyecanlıydı ve büyük bir azimle hazırlandılar. Neredeyse hiçbiri daha önce tiyatro izlememişti. Buna rağmen öyle güzel oynadılar ki izlerken hepimizin gözleri doldu. Çocuklar istediği sürece bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz."

Oyunda rol alan öğrencilerden Azra Elif Çelik ise tiyatro sürecinin çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Birlikte oynadığımız oyundan çok keyif aldık, sahnedeyken heyecanlandım ama çok güzeldi." diye konuştu.

Eylül Aydın da ilk kez sahneye çıktığı için çok heyecanlandığını belirterek, Pamuk Prenses rolünü oynamaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Hira Bengü Kaya da sahnede heyecanlandığını dile getirdi.