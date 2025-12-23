Haberler

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde, soğuk hava koşulları altında yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilkilerin avlanma anları görüntülendi. Sıfırın altında 13 dereceye düşen hava sıcaklığında, beyaz kar örtüsü altındaki fareleri hedef alan tilkiler, doğanın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçeye bağlı Akçakale grup köy yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avlarını yakalamaya çalıştı.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

