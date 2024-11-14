Kars'ta Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Karayolları 18. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Kars İl Özel idaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile belediye, emniyet ve jandarma ekipleri sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, trafik, meteorolojik veriler ile kurumlar tarafından alınan tedbirler değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, tüm kurum ve kuruluşlarla kışa hazır olduklarını söyledi.

Bereketli bir kış dileyen Polat, "Bol bol yağışımız olsun, Sarıkamış'ımızda bereketli bir sezon olsun diye dua ediyoruz. Tabiki sadece karın yağması değil, kar yağdığında yapılacak işler, yollardaki çalışmalar, yolların kapatılması, kapatılan yollarda vatandaşlarımızı nerede misafir edeceğimizi, iaşelerini nasıl karşılayacağımızın planlamasını yapıyoruz." dedi.

Toplantı soru ve öneriler bölümüyle devam etti.