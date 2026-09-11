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Kars'ta kaybolan kişi yaylada bulundu

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Kars'ın Selim ilçesinde kaybolan kişi ekipler tarafından yaylada sağ bulundu.

Kars'ın Selim ilçesinde kaybolan kişi ekipler tarafından yaylada sağ bulundu.

İlçeye bağlı Katranlı köyünde kaybolan 23 yaşındaki E.G'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan aramada E.G, Karahamza köyü yaylasında sağ olarak bulundu.

E.G, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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