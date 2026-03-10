Haberler

Kars'ta 3 Metreye Ulaşan Kar Kütleleri Rotatifle Temizleniyor

Kars'ın Digor ilçesindeki Oyuklu köyünde, 3 metreye ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesi için İl Özel İdaresi ekipleri rotatif makinelerle yoğun çalışmalara devam ediyor.

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütleleri rotatifle temizleniyor.

Kars'ta kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, Digor ilçesinde yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde 3 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinelerinin yetersiz kaldığı bölgelerde rotatifler devreye girerek kar kütlelerini araziye savuruyor.

Digor ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Oyuklu köy yolunda çalışan ekipler, tonlarca kar kütlesini rotatifle kaldırıyor. Zaman zaman tipinin kapattığı yolu yeniden açmak zorunda kalan İl Özel İdaresi ekipleri, Oyuklu ve çevre köylerdeki yollarda çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
