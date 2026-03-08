Haberler

Kars'ta kardan kapanan 32 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan 32 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi'nin 'kar kaplanları' çalışmalarını sürdürüyor.

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınanın ardından ulaşıma kapanan 32 köy yolunu açmak için 7kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

engelledi. Özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle 32 köyün yolu kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları karla mücadeleye başladı. Ekipler, iş makineleriyle kar kütlelerini temizlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Karla mücadele kapsamında gece gündüz sahada görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına birçok noktada yürütülen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

