Kars'ta ekiplerin 3 metrelik karla zorlu mücadelesi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, yüksek kesimlerdeki Taşlıağıl köyünde, 3 metreye ulaşan kar kütleleri rotatiflerle temizleniyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolları açma çalışmaları sürdürüyor.

Kars'ta kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, Arpaçay ilçesinde yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde 3 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinelerinin yetersiz kaldığı bölgelerde rotatiflerle kar kütleleri araziye savruluyor.

Arpaçay ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki 2 bin 44 rakımlı Taşlıağıl köy yolunda çalışan ekipler, tonlarca kar kütlesini rotatifle kaldırıyor. Zaman zaman tipinin kapattığı yolu yeniden açmak zorunda kalan İl Özel İdaresi ekipleri, Oyuklu ve çevre köylerdeki yollarda çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı

Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapanın cebi yanacak
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı

Videoyu izlemeniz lazım! Sonucu kimse tahmin edemezdi
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Arayışlara bile başlandı! Aldığı yeni karar bomba
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...