Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle eski yerleşim yeri sular altında kaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle eski yerleşim yeri sular altında kaldı. İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kalmıştı. Özellikle bu yıl bölgede etkili olan sağanak nedeniyle baraj gölü de nasibini aldı. Zaman içerisinde suların azalmasıyla ortaya çıkan eski yerleşim yerindeki evler, ağaçlar ve cami yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Bölgeye gelen vatandaşlar sular altında kalan alanda fotoğraf çektiriyor. AA / Hüseyin Demirci - Güncel Aras Nehri Kars HES su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.