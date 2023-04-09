Kars'ta kar yağışıyla köyler beyaza büründü
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Kars'ta etkili olan kar yağışıyla bazı köyler ilkbaharda tekrar beyaza büründü.
Kars'ta etkili olan kar yağışıyla bazı köyler ilkbaharda tekrar beyaza büründü.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle yüksek kesimler, köy ve meralar karla kaplandı.
Merkeze bağlı Borluk köyünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. İlkbaharla açan çiçekler de kar altında kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA / Güncel