Kars'ta kurt sürüsü şehir merkezinde görüntülendi
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarından bir kurt sürüsü şehir merkezine indi. Bir vatandaş, sürüyü cep telefonuyla görüntüledi.
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından kurt sürüsü, şehir merkezine indi.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen doğada yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Bir vatandaş, şehir merkezinde gezinen kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, bir süre etrafı izleyen kurtlardan ikisi yolda yürüdü. Daha sonra köpeklerin havlamasıyla kurtların bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel