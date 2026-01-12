Haberler

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde etkisini göstermek üzere devam ediyor. Vatandaşlar, biriken karları temizleyerek karın keyfini çıkarıyor.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kentte etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla kent merkezi karla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar arabalarının üzerinde, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Erdal Kılıç, karın çok güzel yağdığını belirterek, " Sarıkamış'ta kar yağışı yeniden başladı, inşallah bereketli ve güzel olur. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı