KARS'TA KARA SAPLANAN 12 ARAÇ VE İÇİNDEKİLER KURTARILDI

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan 12 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun kar ve tipiden dolayı meydana gelen olumsuz hava koşulları, ulaşımı zorlaştırdı.

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında mahsur kalan 12 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kars genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce ulaşım olumsuz etkilendi. Digor ilçesinde görüş mesafesinin düşmesi ve yolların karla kaplanması sonucu birçok güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun tipi nedeniyle Dağpınar beldesi-Türkmeşen grup köy yolu ile Karakale ve Oyuklu köy yolları ulaşıma kapandı. Bu güzergahlarda seyir halindeyken kara saplanan 12 araçta mahsur kalanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda mahsur kalan tüm araçlar bulundukları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Kurtarma operasyonunun ardından ekipler, bölgede tipinin etkisini sürdürdüğünü belirtti.

