Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapanan Köyde Hasta Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapalı yolda rahatsızlanan hasta kadın, sağlık ekiplerinin yoğun çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan Mührünaz Turan aniden rahatsızlanınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulans, iki gündür aralıklarla devam eden ve yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle köye giriş yapamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, çalışma başlattı. Karla mücadele ekiplerinin yolu açması ile köye ulaşan sağlık görevlileri, Turan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan Mührünaz Turan, Selim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Turan'ın durumunun takip edildiği öğrenildi.

