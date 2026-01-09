Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araç kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan bir araç, Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgedeki kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araç kurtarıldı.

İlçede zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Selim'e bağlı Yukarıdamla Pınar köyü yolunda bir araç kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Araç, kara saplandığı yerden ekiplerce halatla çekilerek güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
