Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Yamaçlı köyünde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası ambulans bölgeye sevk edildi, ancak yolun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri devreye girdi ve yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Yamaçlı köyünde rahatsızlanan Esat Bay'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.
Hasta Bay, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.