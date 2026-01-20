Haberler

Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH ve kalp hastasını ekipler hastaneye ulaştırdı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan KOAH ve kalp hastası, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde rahatsızlanan KOAH ve kalp hastası Fehmihan Hamitoğulları'nı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Selim İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yönlendirilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

Köye gelen sağlık ekipleri, Hamitoğulları'na ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansa aldı.

Yola çıkan ambulans, yoğun tipi nedeniyle bir süre sonra kara saplandı. Ambulans, ekiplerin bağladığı halatla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamitoğulları'nın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
